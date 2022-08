Oficineiro de BH pede ajuda para achar carro estilizado com lego

Brasília fabricada em 1978 foi furtada no bairro Cabral, em Contagem, nessa segunda-feira (8/8) (foto: Arquivo pessoal) A criatividade que precede o sustento. Essa frase resume bem a vida de muitos brasileiros que buscam alternativas para sobreviver, como é o caso do oficineiro de Belo Horizonte Thiago Nunes, de 40 anos. O automóvel dele – que funcionava como um importante elemento cênico nas apresentações feitas em escolas – foi furtado nessa segunda-feira (8/8) em Contagem, na Grande BH. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo foi levado.

“A diretora me ajudou ao olhar as câmeras de monitoramento. Aí, a gente viu nas imagens um homem entrando dentro do carro e indo embora”, conta, acrescentando que ele registou uma ocorrência na Polícia Militar, mas ainda não teve retorno.

Enquanto isso, Thiago segue com suas oficinas, sem o automóvel colorido que era uma atração a parte. “No meu trabalho, eu conto histórias e depois lanço um desafio relacionado com o que foi narrado. Após contar a história do João e o pé de feijão, por exemplo, peço as crianças para construírem o gigante com as peças de lego. A dinâmica varia conforme o momento, a história e a faixa etária dos alunos”, explica.





Dois carros perdidos

Em 2020, quando estava atuando em cinco escolas, Thiago, como muitos brasileiros, viu sua atividade profissional ser prejudicada com a chegada da pandemia de COVID-19. “Meu faturamento em escolas e eventos acabou. Nisso, o banco tomou o meu carro. Eu já tinha quitado 19 parcelas, mas não consegui pagar as três últimas”, conta o oficineiro, que acabou perdendo o veículo em agosto daquele ano.

Então, como alternativa, Thiago começou a trabalhar com entrega de alimentos para uma empresa de delivery por aplicativo e juntou R$ 3 mil para aquisição da Brasília. Nesse veículo, comprado em novembro de 2021, ele teve a ideia de caracterizá-lo com adesivos e peças de lego – uma sacada que, segundo ele, agradou o público infantil. “Porém, enquanto as atividades em escolas não eram liberadas, fiquei um tempo atuando como motorista de Uber”, lembra.





Logo, a Brasília é o segundo automóvel que Thiago perde. O primeiro em decorrência da crise financeira em tempos de pandemia e o segundo por conta de um crime de furto. Apesar disso, Thiago segue em frente e pede que as pessoas o ajudem divulgando seu caso.

“Muitas pessoas têm me ajudado, e a imprensa tem me procurado – algo que eu não esperava. Não perdi a expectativa e a esperança de encontrar meu carro. Pelo menos as caixas de lego não foram levadas, pois não estavam no carro ontem, quando ele foi roubado”.

Pessoas que tiverem informações sobre o automóvel ou quiserem ajudar Thiago Nunes podem entrar em contato por meio do WhatsApp (31) 99234-0367.