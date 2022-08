'Pastor' pede para orar em casa e abusa sexualmente de duas meninas

A mãe das meninas estava na residência, mas tem problemas de baixa visão, e não viu o abuso. (foto: Freepik/Reprodução)

No último domingo (7/8), um homem se passando por pastor ofereceu uma oração em uma casa de Montes Claros, no norte de Minas. Já na casa, abusou sexualmente de duas meninas, uma de 13 e outra de 19 anos.



De acordo com a Polícia Civil, a mãe estava no local, mas ela tem problema de visão e não conseguiu perceber e impedir o abuso.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Em depoimento, as meninas disseram que o homem queria que a oração fosse feita em um quarto, mas a mãe não permitiu, então a oração foi feita na sala.

O falso pastor então pediu que as jovens fechassem os olhos. Ele colocou as mãos na cabeça da garota de 19 anos e enquanto fazia a oração começou a passar as mãos pelo corpo dela. A jovem tirou as mãos dele e saiu da sala. O suspeito passou a orar pela menina de 13 anos e começou a apalpar os seios e a região genital da adolescente. Na tentativa de se livrar do assédio, a vítima disse que colocou um bebê no colo para intimidar o suspeito.

O homem ainda colocou um vídeo pornográfico para tocar enquanto obrigava a adolescente de 13 anos a tocar seu órgão genital. Outras testemunhas que estavam na casa, ao perceber a situação, interromperam o abuso e chamaram a Polícia.

Segundo a Polícia, ele já tem passagem por crime de importunação sexual, com o mesmo modus operandi.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen