Polícia Civil faz campanha para combater abuso sexual de menores

Campanha deflagrou, nessa quarta-feira (18/5) operação para prender acusados de abuso sexual contra menores (foto: PCMG/Redes Sociais/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais aposta na ajuda mirim para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para isso, está convidando os pais e os pequenos a participarem de um desafio: gravar vídeos divulgando o Disque 100, o canal nacional de denúncias de violações dos direitos contra menores.

Nesta quinta-feira (19/5), durante uma coletiva de imprensa, a PCMG passou informações sobre as operações, deflagradas pela campanha, em sete locais de Belo Horizonte, para prender acusados pelo crime de abuso sexual contra menores. Quatro homens foram presos nessa quarta-feira (18/5) , entre eles um idoso de 71 anos.





Para participar, basta gravar o vídeo ao som da música 'Ninguém mexe comigo', da compositora e cantora Bruna Caram, postar no Instagram e marcar o perfil da instituição. Durante todo o mês de maio, as melhores postagens aparecerão nos stories do perfil da PCMG.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.