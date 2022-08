Moradores driblam falta de energia devido a incêndio na estação na Zona Sul

Jaqueline precisou desmarcar os atendimentos às cliente. O filho Luiz não pode assistr à aula, que é no formato remoto, do curso preparatório (foto: Arquivo pessoal)

A explosão na subestação de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) deixou os moradores de oito bairros da Região Centro-Sul sem energia elétrica por um longo período. O incêndio começou por volta das 10h50, mas, no início da tarde desta segunda-feira (08/08) o fornecimento ainda não havia sido normalizado.

Diante da previsão de demora, muitos moradores buscam alternativas para realizar as atividades domésticas. A falta de energia também traz problemas para quem é profissional liberal, além de estabelecimentos comerciais.

A enfermeira com pós-graduação em estética Jaqueline Grasiela de Souza, de 40 anos, teve que remarcar o atendimento. Ela mora no Bairro Santo Antônio, um dos oito bairros que ficaram sem energia. "Tive que reagendar quatro clientes que atenderia", afirma.

Para a realização do trabalho, ela precisa usar o aparelho dermógrafo. Outro transtorno afetou o filho Luiz, que assiste aulas no formato remoto. "Ele está mo curso preparatório para o Exército e não pode assistir às aulas devido à falta de energia", afirmou. Além da falta de energia, Jaqueline se queixa da dificuldade de acessar os canais da Cemig para saber quando o serviço será normalizado.

Cristiana Chagas teme que demore a retomada no fornecimento de energia (foto: Arquivo pessoal)

Moradora do Bairro Santo Antônio, a estudante de direito Cristiana Caldas Martins Chagas Tarabal, de 52 anos, buscou alternativas para a falta de energia. Ela está se preparando para um concurso público e para não perder um dia de estudos, ela foi para a casa da irmã em um bairro vizinho que não foi afetado pelo acidente na subestação.

"Vou para casa da minha irmã. Minha mãe de 87 anos foi para a casa do meu irmão no Bairro Buritis", afirmou. A preocupação de Cristiana é a demora no restabelecimento do fornecimento. "A informação é que deve demorar dois dias para normalizar", disse.

A falta de fornecimento de energia por cerca de seis horas afetou o funcionamento do restaurante Amarelim Prudente, na Avenida Prudente de Morais. "O movimento para o almoço foi bem pequeno", afirmou a auxiliar administrativo Luciana Ribeiro. "O movimento caiu pela metade. Também não foi possível fazer as entregas dos pedidos por aplicativo. Perdemos muita venda", afirmou. O fornecimento de energia foi suspenso às 10h50 e retomado às 16h.

O incêndio na subestação da Cemig

O incêndio atingiu à subestação da Cemig no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros Fabrício Dalfior, as chamas começaram na sala de controle da subestação.

Os bairros Sion, Santa Lúcia, São Pedro, Santo Antônio, Luxemburgo, Mangabeiras, Cruzeiro e Belvedere foram afetados.

Em nota, a Cemig informou que estabeleceu o fornecimento de energia para mais de 99% dos clientes afetados após incêndio ocorrido nesta segunda-feira (8/8) na Subestação Sion. A ocorrência teve início às 10h48 e afetou bairros da região Centro-Sul da capital. "A companhia realiza manobras e transferências de carga para restabelecer a energia de todos os clientes o quanto antes."

Na tarde de ontem, equipes da Cemig e profissionais do Corpo de Bombeiros ainda estavam no local do incêndio. A Cemig ainda informou que as causas da ocorrência estão sendo apuradas, e que não houve feridos no incêndio.