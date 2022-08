Homem armado rouba R$ 12 mil de casa lotérica em Minas

Além do assaltante, outro homem participou do crime. O segundo indivíduo ficou esperando o primeiro numa motocicleta, do outro lado da praça Senhora das Dores, onde fica a lotérica. Após a ação, eles fugiram na moto sentido zona rural do município, próximo a localidade conhecida como Souza.

Crimes semelhantes

De acordo com a PM, os suspeitos possuem características parecidas com as de homens que cometeram crimes parecidos em Rio Espera e Viçosa.