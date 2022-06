Vídeo: assaltante rende funcionárias e rouba R$ 15 mil de lotérica

Um homem armado rendeu duas funcionárias de uma casa lotérica, na noite dessa segunda-feira (20/6), em Rio Espera, localizada na Zona da Mata mineira, e roubou aproximadamente R$ 15 mil.

Já dentro do estabelecimento, o homem roubou cerca de R$ 15 mil do cofre e das gavetas da lotérica. Após pegar o dinheiro, o ladrão fugiu de moto no sentido Cipotânea. As câmeras de segurança flagraram parte da ação do assaltante, confira: