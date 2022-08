Condomínio na Savassi sofre mais um roubo de plantas nesta madrugada (5/8)

desta vez, uma mulher fez o roubo de duas plantas. (foto: Arquivo Pessoal/Câmeras de segurança/Divulgação)

Menos de 24h depois de o Estado de Minas publicar reportagem mostrando um furto de plantas no condomínio Alagoas 2, na Savassi, região sul de Belo Horizonte; outro roubo foi registrado. Por volta de 1h da manhã desta madrugada (5/8), uma mulher furtou mais duas plantas da portaria do prédio.

Na manhã de ontem (4/8), por volta das 5h, um homem passou no condomínio com um carrinho de supermercado e furtou duas plantas e vasos pequenos do jardim vertical, que custavam R$ 230 reais.

À reportagem, um dos moradores do local, Mateus Jung, contou que o jardim da entrada tinha acabado de ser concluído. De acordo com moradores da região, os furtos têm sido recorrentes.

Ontem, a Polícia Militar foi acionada e foi registrado um boletim de ocorrência, porém, nenhum suspeito foi encontrado ainda. Desta vez, a Polícia Militar não foi acionada pelos moradores.

