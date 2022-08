Taxista assassinado: PM dá detalhes de crime brutal no Alto Paraopeba

A Polícia Militar (PM) divulgou, nesta terça-feira (2/8), detalhes do assassinato do taxista Lúcio Leonardo Ferreira, de 55 anos, na tarde de domingo (31/7), no município de Belo Vale, Região do Alto Paraopeba. Uma mulher de 22 anos e um menor de idade, de 17, foram detidos e confessaram o crime.

Material apreendido com o casal de suspeitos, incluindo a arma do crime e o dinheiro roubado do taxista

Segundo a PM, após rastreamento, a suspeita de 22 anos foi encontrada no quintal de uma casa e, quando questionada, assumiu a autoria do crime. Segundo a jovem, ela estava no município de Congonhas juntamente com o cúmplice do crime, que é seu companheiro, quando ele disse que a dupla se deslocaria de táxi até Belo Vale e, no meio do caminho, mataria o motorista e roubaria seu carro.

Quando o co-autor desceu do veículo, a jovem então esfaqueou Lúcio no pescoço. Em seguida, ela afirmou que o adolescente retirou a faca da sua mão e tirou o taxista do carro. Ela afirmou então que não sabe o que aconteceu em seguida.

Menor de idade confirma versão

Segundo suspeito de participar do crime, o menor de idade foi encontrado e apreendido no centro de Belo Vale. Questionado pelos policiais sobre a versão de sua companheira, ele confirmou e deu mais detalhes, afirmando que após retirar a faca da mão da mulher, ele desferiu mais dois golpes de canivete na vítima, deixando o corpo no local e dispensando a arma do crime no mato.

Lúcio Ferreira, de 55, era taxista na cidade de Congonhas (foto: Redes Sociais) Em seguida, o suspeito afirmou que saiu com o veículo da vítima em sentido ao Bairro São Francisco, juntamente com a co-autora. Chegando no local de destino, eles recolheram o dinheiro da vítima e guardou os documentos encontrados com Lúcio dentro do porta-malas.

Em seguida, eles alugaram uma garagem próxima a casa onde os dois moravam e estacionaram o carro no local.

Na residência do casal, foram localizados a chave do veículo, que foi apreendido, e a quantia de R$ 1.017

Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para demais providências, sendo o menor acompanhado de sua mãe.

Crime brutal

O corpo de Lúcio Leonardo Ferreira, de 55 anos, morador da cidade de Congonhas, foi encontrado por populares no final da tarde de domingo (31/7), às margens de uma estrada na localidade rural de Barra Nova, no município de Belo Vale, Região do Alto Paraopeba.

A perícia técnica da Polícia Civil (PC) foi ao local e constatou que o cadáver de Lúcio, que era originário do município de Congonhas, apresentava sinais de violência, com três perfurações de faca, uma nas costas, uma na clavícula e outra na cabeça, próxima à orelha. Além disso, o homem estava sem o seu olho esquerdo.

O carro do homem foi gravado por câmeras de segurança passando em direção ao local onde o corpo foi encontrado por volta das 13h30, com um casal como passageiros.

O veículo da vítima, um Voyage placa PWF-2540, e uma quantia em dinheiro foram roubados. Um celular foi encontrado ao lado do corpo de Lúcio e apreendido pelos policiais.