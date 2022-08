Corpo de estrangeiro é encontrado à beira da BR-251, em Salinas

Corpo do estrangeiro foi encontrado às margens da BR-251, no sentido Salinas/Francisco Sá (foto: William Santana/divulgação)

O corpo de um estrangeiro foi encontrado nessa segunda-feira (01/08) à beira da BR-251, em Salinas, no Norte de Minas. De acordo com informações da Polícia Militar, junto ao corpo foi encontrado o passaporte da vítima, identificada como Crispin Edu Ndong Angue, de 26 anos, natural de Malabo, capital da Guiné-Equatorial (África).

No documento de identificação, consta que o africano conseguiu visto de entrada no Brasil em janeiro de 2020.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo do estrangeiro foi encontrado às margens da BR-251, no sentido Salinas/Francisco Sá. O local fica a três quilômetros do trevo da entrada de Salinas.

O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Montes Claros, onde a necropsia constatou que a causa da morte foi politraumatismo. A Policia Civil investiga se o estrangeiro foi atropelado, sendo que ele estava com o pé quebrado e apresentava ferimentos nas costas.



A reportagem do Estado de Minas levantou informações de que o homem da Guiné-Equatorial teria sido aprovado em exame de proficiência linguística portuguesa no Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em Fortaleza.



Na tarde desta terça-feira (02/08), a Polícia Civil de Minas Gerais informou que foi instaurado uma investigação pela Delegacia de Policia de Salinas para apurar as circunstâncias da morte do africano. A Polícia Civil informou tambem que a Embaixada da Guiné-Equatorial já localizou os parentes do imigrante no país africano e está ajudando a família.



Até o momento, o corpo de Crispin permanece no IML de Montes Claros.