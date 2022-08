Corpo de homem é encontrado dentro de carro submerso em rio

Corpo do homem estava preso pelo cinto de segurança em carro submerso (foto: Reprodução/Hélder Almeida)

No fim da tarde dessa segunda-feira (1/8), familiares encontraram o corpo do homem de 35 anos que estava desaparecido desde domingo (31/7). Ele morreu dentro de um carro submerso no Rio São João, na rodovia LMG-837, que liga Fortaleza de Minas até a MG-050, no Sudoeste do estado. O rio fica a cerca de quatro metros da rodovia.