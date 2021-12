Jovem sobrevive após ficar quase 10 minutos submerso em piscina

O local da ocorrência estava sem iluminação e isso dificultou ainda mais os trabalhos de um policial militar (foto: PMMG/Divulgação)

Após três adolescentes decidirem entrar em piscina pública da prefeitura de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, na madrugada de ontem (19/12), por volta das 4h, um deles acabou se afogando e ficando submerso por cerca de nove minutos.

Graças a intensas massagens cardíacas, efetuadas por policial militar da cidade, o jovem voltou a respirar e foi encaminhado com vida para uma unidade básica de saúde (UBS) do município. No entanto, segundo informações do boletim de ocorrência da PM, ele precisou ser intubado e foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba.

De acordo com o relato de um médico de Pirajuba à PM, foi um milagre o menor ter chegado vivo na UBS da cidade, já que ele teria ficado submerso por quase 10 minutos.

Segundo informações atualizadas da assessoria de imprensa do HC-UFTM, o paciente está internado em um quarto, sedado e, no momento, o quadro clínico é considerado estável.

O afogamento

Conforme registro da Polícia Militar (PM), a ocorrência se iniciou quando o grupo que monitora as câmeras de segurança de Pirajuba avisou a guarnição que algumas pessoas invadiram as dependências da piscina pública da cidade e estavam utilizando a mesma.

Ao chegar ao local, os militares precisaram escalar o muro do local e, imediatamente, se depararam com dois menores (uma menina e um menino) pedindo socorro. Eles diziam que um terceiro jovem estava se afogando no centro da piscina.

Então, ainda segundo o registro policial, um dos militares pulou na piscina, retirou a vítima, que estava inconsciente e sem batimentos cardíacos. Desta forma, o militar seguiu com os procedimentos de primeiros socorros e não cessou a massagem cardíaca até a chegada do socorro médico.

Os dois jovens também disseram à PM que viram a vítima se afogar e que tentaram retirá-la, mas diante do peso não conseguiram.

Conforme o registro da PM, o local onde aconteceu o fato estava sem iluminação e isso dificultou os trabalhos de salvamento da vítima.