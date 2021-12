Zema celebra segurança em Minas Gerais e entrega 333 novos veículos

Viaturas entregues foram colocadas em exibição nesta segunda na Cidade Administrativa (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) "Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil". Com este slogan, o governador mineiro Romeu Zema (Novo) apresentou nesta segunda-feira (20/12) dados relativos à segurança pública do estado.

Zema também entregou 333 novos veículos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil para operação imediata. São 236 viaturas da Polícia Militar, 66 para a Polícia Civil e 31 para o Corpo de Bombeiros - 25 Unidades de Resgate e seis de Autossalvamento Leve.





Segundo o governo de Minas, o reforço vai abranger cerca de 200 das 853 cidades do estado. O número de veículos foi possível com o investimento de R$ 20 milhões por parte do governo de Minas.





Greco e Zema durante o evento (foto: Reprodução/Instagram Rogério Greco) O evento da manhã de hoje, na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, em Belo Horizonte, também contou com a participação de Rogério Greco, secretário de Segurança Pública do estado desde fevereiro e de integrantes das forças de segurança estaduais.

"Estamos caminhando para romper aquela barreira onde a maioria das nações desenvolvidas se enquadram, que é uma taxa de homicídios/ano por 100 mil habitantes inferior a dez", afirmou Zema, ao comemorar os dados da segurança em Minas.