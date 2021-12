Homem é preso por tentar matar vizinho por causa de telhas quebradas

Vítima nega que quebrou o telhado do vizinho (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 48 anos foi preso suspeito de tentar matar o vizinho, nesse domingo (19/12), no bairro Conjunto Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na rua Nova Esperança, onde a vítima, de 41 anos, foi golpeada com um facão.









Segundo as informações da PM, o homem acusado de quebrar as telhas nega o fato. Em contato com uma testemunha, foi apurado que o agressor estava no bairro Alto Vera Cruz, mesma região.





À polícia, o suspeito confessou o crime e disse que, ao chegar em casa e ver as telhas quebradas, ficou transtornado. Ao sair na rua, foi informado por outro vizinho qual é o apelido do suposto responsável pelos estragos.





De acordo com as informações, a vítima negou os fatos, mas na discussão com o vizinho afirmou que o agressor "merecia morrer". Ao ouvir a provocação, o suspeito atingiu a vítima com um facão no rosto e em um dos braços.





Após a identificação do autor pela vítima, o suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.





A arma do crime não foi localizada e a vítima está hospitalizada.





*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen