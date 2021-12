Ciclista se perde em trilha e é resgatado por bombeiros em Minas

Parte das montanhas e matas da Trilha das Aguinhas, onde o ciclista se perdeu (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press)

Um ciclista se perdeu entre as trilhas que ligam Belo Horizonte a Nova Lima, na manhã deste domingo (19/12), só conseguindo retornar com a ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).O homem, de identidade e idade não reveladas, estava fazendo a chamada "Trilha das Aguinhas", um percurso por trás da Serra do Curral que perfaz o leito seco de um córrego temporário e é conhecida por ter duas cascatas, atraindo aventureiros.O ciclista disse aos bombeiros que ao virar a serra ele se perdeu tomando caminhos errados entre as montanhas. Como não tinha sinal de celular, não pôde colaborar compartilhando sua localização."Equipe de Bombeiros deslocou para o local e logrou êxito na localização da vítima. O mesmo se encontrava sem ferimentos ou lesões aparentes, somente cansado", informou a corporação.