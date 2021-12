Motorista bate caminhonete e foge ao ver que passageiro morreu em Minas

Caminhonete bateu em caminhão parado matando o passageiro. Motorista foi embora (foto: CBMMG/Divulgação)

Um motorista ainda não identificado pela polícia bateu a caminhonete que dirigia em um caminhão parado e deixou o local ao perceber que o passageiro do veículo tinha morrido.A batida ocorreu no início da manhã deste domingo (19/12) na Avenida Rondon Pacheco com Rua Botafogo, no Bairro Tabajaras, em frente ao depósito da Telha Norte, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) do 5º Batalhão foi atender a ocorrência. A informação inicial era de que se tratavam de duas vítimas, sendo uma já fora do veículo e outra presa nas ferragens e aparentemente em óbito.Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o motorista já tinha ido embora, tomando rumo ignorado. Os militares no local realizaram os trabalhos para a retirada da vítima que teve a morte confirmada por um médico.