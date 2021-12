Homem pula no Riacho das Areias em Betim e é socorrido

Homem é resgatado pelos Bombeiros depois de ter saltado no Riacho das Areias, em Betim (foto: CBMMG/Divulgação)

Bombeiros atendem ao homem que se jogou no riacho de Betim. Ele aparentava estar drogado ou alcoolizado (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem de aproximadamente 30 anos saltou da Avenida Edméia Matos Lazarotti para dentro do Riacho das Areias, em Betim, na Grande BH. Ele ficou dentro do leito poluído até que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais o resgatou, no meio da manhã deste sábado (18/12).A identidade do homem não foi revelada. O local onde ele pulou fica na altura do número 1.302, no Bairro Jardim da Cidade, em frente ao Betim Shopping.Segundo testemunhas, o homem estava desorientado, aparentando ter abusado de drogas ou álcool.A equipe do CBMMG destacada para o local conseguiu realizar o salvamento da vítima por meio de içamento por cordas. Ele foi levado para atendimento em unidade hospitalar por uma ambulância do SAMU.