Homem é morto com tiros na cabeça em BH por causa de dívida

Vítima foi baleada com quatro tiros (foto: Reprodução/PMMG) Um homem de 29 anos foi morto com quatro tiros na cabeça, nesse domingo (19/12), no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma dívida no valor de R$4 mil reais.









Testemunhas, que preferiram não se identificar, afirmaram aos policiais que a vítima chegou em uma motocicleta preta e, logo em seguida, o atirador apareceu pelas costas, disparou os tiros e fugiu. Além disso, informaram características físicas e as vestes do suspeito.





De acordo com as informações, durante o levantamento realizado pela PM, uma denúncia anônima por meio do 190 afirmou que o suspeito morava próximo ao local do crime.





Ao comparecer no endereço indicado, a PM conversou com a esposa e a irmã do suspeito, que afirmaram que o homem não se encontrava em casa e que não se surpreendiam com a acusação.





Ainda segundo testemunhas, a vítima teria comprado um barracão de propriedade do suspeito e, além disso, devia cerca de R$ 4 mil, o que seria a motivação do crime.





Até o momento ninguém foi preso e a polícia investigará a autoria e motivação do crime.





O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).





*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais