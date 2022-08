COVID: média de casos diários cai 44% em uma semana em Minas

Foram 2,3 mil casos de COVID confirmados nas últimas 24h em Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O número de notificações diárias de novos casos de COVID-19 em Minas Gerais vem caindo nos últimos dias. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nesta terça-feira (2/8), a média móvel de casos da doença está em 3.051,7, número 44% menor do que o da terça da semana passada (26/7), em que a média era de 5.368,4.









Nas últimas 24h, foram 2.362 novas infecções pelo coronavírus e 37 mortes. Desde o início da pandemia, o total de óbitos chega a 62.995 em Minas Gerais. Mais de 68 mil pessoas estão doentes e sendo acompanhadas pelos municípios.





Segundo o painel do vacinômetro, 89,5% da população com mais de 5 anos no estado está com a primeira dose, enquanto 84,3% com a segunda aplicação. A terceira dose, ou primeiro reforço, foi aplicada em 59,5% do público com mais de 12 anos, e a quarta dose alcançou 30,4% dos maiores de 40 anos.