VÍDEO: mãe evita que filha seja atropelada em cheio no interior de Minas

A mãe rapidamente empurrou a menina para longe da reta do carro (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Uma menina de três anos foi atropelada por um Chevrolet/Onix, de cor prata, que descia a rua rapidamente porque não estava com o freio de mão acionado. A mãe, assim que viu o carro descendo, correu e empurrou a garota para que não fosse atingida em cheio.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada, já que a menina teve ferimentos leves nas pernas e houve conflito entre os pais e o condutor. Câmeras de segurança registraram o momento. O caso aconteceu em Cláudio, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite do último sábado (30/7).

Segundo informações da PMMG, o condutor do veículo prata que aparece no vídeo não tem grau de parentesco com a menina. Ele explicou aos policiais que havia parado para comprar um lanche em frente, mas como não puxou o freio de mão, o carro começou a descer.

A menina estava atravessando a rua. A mãe, em uma ação rápida, empurrou a menina da rota direta do carro, fazendo com que ela caísse no chão. As rodas passaram pelas pernas dela, mas sem gravidade. A esposa do condutor, que estava no banco do passageiro, tentou parar o carro, mas sem sucesso, foi auxiliada por outro cliente que saiu da lanchonete para puxar o freio de mão.

A mãe e o pai da criança, um homem de 34 anos, retiraram a passageira do interior do carro, uma mulher de 38 anos, e começaram a agredi-la com tapas e socos. O proprietário do carro, que estava em uma lanchonete, um homem de 42 anos, também foi agredido pelo casal ao sair da loja. Em seguida, o dono do carro e sua esposa conseguiram sair do local com os vidros do veículo quebrados.

Os pais levaram a criança até a Santa Casa de Cláudio. Na manhã de domingo (31/7), o casal que estava no carro procurou o Quartel da PM e relatou que havia estacionado o carro em via pública e o homem foi buscar um lanche que tinha encomendado, porém, sua mulher esbarrou o joelho no freio de mão por acidente e o veículo iniciou o deslocamento.

*estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira