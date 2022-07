Acidente na BR-040 deixa motociclista gravemente ferido, em Nova Lima

Aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, foi acionada devido à gravidade da lesão e o estado do paciente (foto: CBMMG/Divulgação)

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto, na manhã deste sábado (23/7), deixou uma pessoa gravemente ferida e interditou o trânsito na BR-040, no km 539, em Nova Lima, na Grande BH, sentido Rio Janeiro.

A vítima é um motociclista, de 50 anos, que foi socorrido inconsciente e com fratura exposta em uma das pernas, com possível amputação traumática. A Aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, foi acionada devido à gravidade da lesão e o estado do paciente. Ele foi socorrido e levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Segundo a Via 040, concessionária responsável pelo trecho, a pista foi liberada às 11h15, e o trecho, que chegou a registrar um congestionamento de até 8 km no sentido Rio de Janeiro e 6 km no sentido Distrito Federal, já está com fluxo livre.