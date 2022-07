Blogueira presa com cocaína em aeroporto condenada a 2 anos de prisão

Laís Crísóstomo Aguiar, de 28 anos, flagrada com cocaína quando estava prestes a embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi condenada quarta-feira (20/07), por por tráfico internacional de drogas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Laís foi presa em flagrante em 5 de agosto do ano passado pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na mala dela, segundo a PF, havia 461 gramas de cocaína. A mineira foi detida na companhia de Peterson de Sousa Fontes, de 45 anos, com quem viajaria para Dubai. Na ocasião, Laís alegou que eles iriam encontrar o namorado de Laís nos Emirados Árabes Unidos.

Peterson também foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão e, assim como Laís, vai prestar serviços comunitários. A decisão é do juiz Rogério Volpatti Polezze, da 1ª Vara Federal de Guarulhos, que concedeu o benefício porque os réus confessaram o crime e colaboraram com a investigação.

"Substituo a pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo de Execuções Penais, a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e pelo pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 30 salários mínimos, a ser recolhida pela ré", escreveu o magistrado, de acordo com O Globo.

Laís ficou presa por 80 dias. Ela foi liberada após decisão da a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo, que, em 28 de outubro do ano passado, concedeu habeas corpus à blogueira, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares.





Desde então, ela passou a responder pelo crime em liberdade, assim como Peterson, que deixou a prisão na mesma ocasião.

Conforme O Globo, o advogado Augusto Mendes Araújo, defensor de Perterson, afirmou que vai recorrer da decisão. Ele disse que o acusado teve postura colaborativa no decorrer do processo e, por este motivo, teve a soltura imediata.

Luxo nas redes sociais

No perfil do Instagram, Laís mostra uma vida de luxo. São viagens, baladas, itens de luxo sendo exibidos para os mais de 400 mil seguidores.

Nas últimas fotos publicadas, por exemplo, ela mostra uma bolsa com o símbolo Dolce & Gabbana e posa em frente a um Lamborghini azul conversível. Na legenda, Laís escreveu: "Como prometido, todas no feed... só para dizer que tô com saudade da minha Dubai". O registro é de 29 de julho do ano passado, dez dias antes da prisão.





Também há publicações que mostram a blogueira em restaurantes, praias, piscinas e pontos turísticos. Em algumas, ela está com o noivo. Nas imagens ela aparece em Trancoso, Arraial D'Ajuda e Rio de Janeiro, no Brasil. E também em lugares como os Alpes Franceses e as Maldivas.



O Estado de Minas tentou contato com a defesa da blogueira e aguarda uma resposta.

A blogueira Laís Crísóstomo Aguiar, de 28 anos, natural de Montes Claros, Norte de Minas, flagrada com cocaína quando estava prestes a embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi condenada quarta-feira (20/07), por por tráfico internacional de drogas.A pena de 2 anos e 11 meses de reclusão foi convertida pela Justiça en prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.