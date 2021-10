Justiça solta blogueira de Montes Claros acusada de tráfico de drogas

Influenciadora digital Laís Crisóstomo Aguiar, de 27 anos, estava detida desde agosto por suspeita de tráfico internacional de drogas (foto: Reprodução/Instagram)





A Justiça Federal de São Paulo determinou a soltura da influenciadora digital Laís Crisóstomo Aguiar, de 27 anos, mineira de Montes Claros, no Norte do estado, acusada de tráfico internacional de drogas. Ela estava presa desde 5 de agosto e foi solta nesta sexta-feira (29/10), depois de permanecer 80 dias detida.

Na quinta-feira (28/10), a 11ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Regiao concedeu habeas corpus solicitada pela defesa de Laís, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares. Desta maneira, ela passará a responder pelo crime em liberdade.



Lais foi presa pela Policia Federal, junto com o amigo do noivo dela, o lavador de carros Peterson de Souza Fontes, de 44, no Aeroporto Internacional de Guaruilhos, com destino a Dubai (Emirados Árabes). De acordo com a PF, com a dupla foi encontrado quase meio quilo de cocaína escondido em cápsulas dentro de frascos de suplementos alimentares, em uma mala pertencente à influenciadora.





A influenciadora e empresária estava recolhida na Penitenciária Feminina da Capital, no Bairro Carandiru, em São Paulo. O alvará de soltura foi expedido pela 1ª Vara Federal de Guarulhos.





De acordo com a decisão judicial, Laís está proibida de sair do país, com o passaporte entregue à Justiça. Conforme as medidas cautelares, ela também está proibida de sair de casa durante à noite.



Ao prestar depoimento após ser presa, Lais Crisóstomo informou que é sócia de uma empresa do ramo de estética feminina em Montes Claros, obtendo uma renda média de R$ 15 mil por mês. Ela argumentou que estava morando em Dubai desde 2020, com o noivo Henrique Catoriello, que tem uma empresa de "câmbio" na capital dos Emirados Árabes.



Nas redes sociais, além de publicar imagens de viagens para lugares paradisíacos no exterior, ela exibia fotos mostrando o uso de acessórios caros, como bolsas das grifes Chanel, Saint Laurent e Dior.



A reportagem não conseguiu contato com o advogado de defesa de Laís. Parentes da influenciadora em Montes Claros também não atenderam o contato do EM .