Blogueira mineira é presa por tráfico internacional de cocaína em aeroporto

Quase meio quilo de cocaína estava em mala com pertences da blogueira Laís Crisóstomo Aguiar, natural de Montes Claros (MG) (foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Federal (PF) prendeu ae advogada Laís Crisóstomo Aguiar por tráfico internacional de quase meio quilo de cocaína. Ela é natural de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O caso aconteceu no último dia 5/8, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), mas chegou ao conhecimento da reportagem nesta quinta-feira (12/8).O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio do desembargador Valdeci dos Santos, negou um pedido de(leia mais abaixo) movido pela defesa da blogueira no último dia 7.

Laís viajava rumo à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, quando foi detida em flagrante pela PF em Guarulhos. A cocaína estava dentro de uma mala – carregada por Peterson de Souza Fontes, mas com os pertences da advogada.

Habeas corpus

Os policiais chegaram à por meio do aparelho de raio x. Após diligência, os agentes localizaram a blogueira e Peterson e os conduziram à sede policial para a revista e perícia. Testemunhas acompanharam a ação, segundo a PF.De acordo com a PF, a cocaína estava dentro de capsulas. Elas dentro de frascos de suplementos alimentares. A digital influencer tem quase 410 mil seguidores no Instagram. Ela ostenta uma vida de luxo em lugares de alto padrão financeiro, como as Ilhas Maldivas, na Ásia, e o Principado de Mônaco, na Europa.A defesa de Laís moveu um pedido de liminar para tentar uma soltura. O advogado dela sustentou que não havia "requisitos para a prisão preventiva", porque Laís é ré primária, com residência fixa e emprego lícito.O advogado também ressaltou que não hásuficientes para ligar o crime à blogueira.Porém, a Justiça Federal não concordou e a manteve presa preventivamente. "A versão apresentada pela Laís Crisóstomo Aguiar no sentido de que desconhecia o conteúdo da mala não se apresenta verossímil (coerente), tendo em vista que a cocaína apreendida estava escondida numa mala com os objetos pessoais da paciente", decidiu o desembargador Valdeci dos Santos.De acordo com a decisão, Peterson, que estava com a blogueira,ser o dono da cocaína. Mas a Justiça entendeu que não há provas suficientes para se comprovar isso por enquanto."Trata-se de questões a serem dirimidas ao longo da instrução penal", observou o desembargador.A reportagem fez contato com o advogado da blogueira por telefone, mas as ligações não foram atendidas na noite desta quinta. Também enviou mensagem ao perfil de Laís no Instagram.Essa matéria será atualizada caso a defesa se manifeste.