Pousada da Serra do Cipó é interditada após blogueiras ostentarem estadia

Fiscalização da prefeitura e PM estiveram na pousada na manhã deste domingo (11/4) (foto: Reprodução/WhatsApp)

A Pousada Meraki, localizada na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, Região Central de Minas Gerais, foi interditada neste domingo (11/4). A hospedagem recebiafitness, que ostentaram a estadia nas redes sociais em meio ao momento mais crítico da pandemia da COVID-19. O caso gerou revolta de moradores da cidade.

"Aqui nateve uma pousada que foi aberta só pra gente. Olha que sucesso, no meio da natureza mesmo. A programação aqui está tão gostosa", disse nas redes sociais Gabi Barra, uma das blogueiras que participavam do

O evento reuniu integrantes do Boníssima Club, um grupo de atletas de alto rendimento ligado à unidade da padaria de mesmo do nome do Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH. A agenda tinha apoio da Patrimar Engenharia.

A reportagem procurou a blogueira, as empresas Patrimar e Meraki e o grupo Boníssima Club para obter posicionamento, mas ainda não recebeu o retorno das partes.

De acordo com Lucas Davis, secretário de Turismo e Meio Ambiente de Santana do Riacho, o grupo que alugou a pousada informou à prefeitura que estava na cidade para comemoração de um aniversário. Isso aconteceu nessa sexta (9/4).

Até a manhã desse sábado (10/4), o Executivo municipal informou que não sabia do evento. Porém, várias denúncias foram feitas pelos moradores por telefone e pelo WhatsApp, o que motivou uma fiscalização.

“Por volta das 7h30 (desse sábado), já começou uma série de denúncias. Ninguém sabia do evento, então a fiscalização foi até o local e advertiu o dono da pousada. Ele ficou de mandar o pessoal embora, porém, neste domingo (11/4), o pessoal continuou lá e tivemos que tomar medidas mais drásticas”, afirma Lucas Davis.

De acordo com o secretário, o comitê de enfrentamento à pandemia de Santana do Riacho vai se reunir nesta segunda (12/4). O objetivo é discutir o caso da pousada para definir se haverá mais sanções.

“É uma tristeza pra gente, porque a prefeitura sabe que a Serra do Cipó vive do turismo. Um evento, marcas importantes... Esse público e esse tipo de evento nos interessam bastante, mas não nesse momento”, diz o secretário de Turismo e Meio Ambiente de Santana do Riacho.

Decreto x onda roxa

Nesse sábado, o Estado de Minas mostrou que a Prefeitura de Santana do Riacho autorizou o funcionamento de hotéis e pousadas, até mesmo para 'hóspedes de maneira geral', ou seja, turistas. A oficialização aconteceu por meio de decreto assinado pelo prefeito Fernando da Farmácia (DEM) nessa quinta (8/4).

De acordo com o decreto, os serviços de hospedagem só podem funcionar de segunda a sexta-feira, com 50% da lotação máxima no caso do público em geral. Excursões por meio de vans e ônibus, contudo, continuam proibidas.

A medida vai contra as normas definidas na onda roxa do programa Minas Consciente, do governo do estado. A Região Central, onde está Santana do Riacho, ainda está inserida na fase mais restritiva do plano.

A deliberação 130 do Comitê Extraordinário COVID-19 do Executivo estadual permite que hotéis e pousadas recebam apenas trabalhadores dos serviços essenciais, como a área da saúde, supermercados e postos de combustível.

Esses estabelecimentos também podem servir como local de isolamento de pessoas com suspeitas de infecção pelo novo coronavírus. Ou seja, nunca para a atividade turística.