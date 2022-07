Blogueira Isa Gomes tem prisão preventiva decretada

A influenciadora digital Isa Gomes, de 28 anos, foi presa em 28 de junho (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Acusada de envolvimento na execução do ex-namorado, a blogueira Isabela Gomes Pereira, de 29 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia na última quinta-feira (30/6).

A informação foi confirmada ao Estado de Minas nesta segunda-feira (4/7) pela assessoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).



Conhecida como Isa Gomes, a influenciadora digital e outras duas pessoas foram presas na madrugada de 28 de junho sob suspeita de participação no homicídio de Leandro Rezende Morais, de 36, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, Isa é apontada como mandante do crime.

Em depoimento à PM, Isa disse que a intenção era dar um susto no ex-companheiro, pois descobriu uma traição dele com uma amiga e marcou um encontro para discutir a relação.



No entanto, Rezende não compareceu.

Nervosa com a situação, ela foi até uma praça, onde conheceu os suspeitos, que, segundo ela, se ofereceram para “dar um susto” em Leandro.

Porém, depois de os suspeitos invadirem sua casa, ele foi encontrado pelos militares com as mãos e os pés amarrados e uma blusa cobrindo o rosto.



Os dois suspeitos relataram à polícia que ela também participou do ato dando chutes no ex quando ele já estava desacordado.

Leandro Rezende tinha passagens pela polícia por agressão contra Isa.



Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Isabela e os dois homens foram presos em flagrante por roubo qualificado.

As investigações contra os três por homicídio qualificado seguem em curso por meio da 4ª Delegacia do órgão, em Contagem, que instaurou um inquérito.