Isa Gomes: conheça a blogueira que mandou 'assustar' ex que acabou morto

Isa Gomes, de 29 anos, é empresária e dona de uma marca de cosméticos (foto: Reprodução/Instagram )

Isabela Gomes Pereira, de 29 anos, mais conhecida na internet como Isa Gomes, foi acusada de matar o ex-namorado após pedir a dois homens que dessem um “susto” nele. Alguns dias depois, ele apareceu morto. Em suas páginas nas redes sociais, a blogueira compartilhava diariamente foto de seus produtos e frases motivacionais.





Em outra publicação, ela escreveu às seguidoras: “Somos sobreviventes, determinadas, trabalhadoras! Nunca vamos desistir e vamos conseguir!”.



Ela se apresenta como especializada em biomedicina estética e criou um método de maquiagem inovador. A empresária relatava ainda aos seguidores que sempre sonhou em lançar uma empresa e, depois de dez anos trabalhando em comércio, chegou à fórmula de um produto, o ‘Hidra Glam Gloss’.



Pelo Instagram, ela também oferecia dicas de beleza, como cuidar dos lábios e mantê-los hidratados:





“Minhas dicas são:

- Sempre se hidrate! Beber água é sempre bom para uma pele saudável e também para a saúde de seus lábios.

- Hidrate seus lábios! Um produto incrível que indico é o Hidra Glam Gloss; além de auxiliar na hidratação, ele atua no rejuvenescimento dos seus lábios. Pensa que sonho!

- Existem alguns métodos de hidratação labial, como o método hidra glam lips.

A boca dos sonhos é possível sim!”





O crime

A blogueira e outras duas pessoas foram presas após suspeita de envolvimento na morte do dono de uma padaria em Contagem, Leandro Rezende, de 33 anos, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, Isa é apontada como mandante do crime.



Ela teria pedido para os dois homens darem um “susto” no ex-namorado, porém, ele foi encontrado pelos militares com mãos e pés amarrados e uma blusa cobrindo o rosto, depois de os suspeitos invadirem sua casa.



Em depoimento à PMMG, Isa disse que a intenção era dar um susto no ex-namorado, já que descobriu uma traição dele com uma amiga e marcou um encontro para discutir a relação.





Susto acaba em morte

Rezende não compareceu ao local. Nervosa com a situação, foi até uma praça e conheceu os suspeitos, que, segundo ela, se ofereceram para “dar um susto” em Leandro.



Leandro Rezende tinha passagens pela polícia por agressão contra Isa.



Os dois suspeitos relataram à Polícia que ela também participou do ato, dando chutes no ex-namorado mesmo que desacordado. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Isabela e os dois homens foram presos em flagrante por roubo qualificado e seguem investigados por homicídio qualificado.



A 4ª Delegacia do órgão em Contagem instaurou inquérito para apurar o caso.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata