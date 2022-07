Jovens são presos por agredir pai e mãe em Poços de Caldas

Dois casos de agressões familiares foram registrados em Poços de Caldas, no Sul de Minas, em 24 horas. De acordo com a Polícia Militar (PM), os crimes ocorreram entre a noite de terça-feira (19/7) e a madrugada de quarta-feira (20/7).

O caso mais recente ocorreu no Bairro Conjunto Habitacional. Um filho agrediu a própria mãe, idosa de 71 anos. Segundo as investigações, ela tinha uma medida protetiva contra ele e havia registrado ocorrência. A vítima informou que ela e a neta foram agredidas.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

Já no Bairro Bairro Jardim Kennedy 2, um rapaz de 22 anos foi preso após espancar o próprio pai e ameaçar de morte a mãe e o irmão, usando uma tesoura.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos impediram que o rapaz continuasse as agressões. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o pai de 48 anos caído ao solo fora da casa, com ferimentos pelo braço, pés e mãos, além dos dentes quebrados.

Ele foi agredido após tentar defender a esposa e o outro filho de apenas 13 anos. O agressor de 22 anos teria colocado a tesoura no pescoço da mãe e do adolescente. O pai teve ferimentos no braço, pés, mãos e boca.

Na polícia, o jovem contou que agrediu o pai porque quis. O rapaz foi preso e encaminhado à Delegacia.