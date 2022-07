COVID: mais de 8 mil novos casos são confirmados em 24 horas em Minas

Somente 65% do público-alvo em Minas se vacinaram com a terceira dose contra COVID (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Com novos 8.133 casos e 35 mortes nessa quarta-feira (20/7) por COVID-19, Minas Gerais chegou a um total de 3.780.441 infecções pelo vírus e 62.687 óbitos por complicações da doença, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta (21/7).









Atualmente, 80.919 pessoas estão contaminadas pelo vírus e sendo monitoradas pelos municípios.





A curva de casos está com tendência de queda, de acordo com o painel da SES, e a média móvel de casos diários está em 6.655,7, número mais baixo que o registrado na quarta (20/7), de 6.749,6.



Cobertura vacinal

Segundo o painel do vacinômetro, a cobertura vacinal está em 84,2% em pessoas acima de cinco anos, com a segunda dose, e 65% em maiores de 18, com a dose de reforço.





A proporção de vacinados com a quarta dose, entre a população com mais de 40 anos, é de 28,6%.