COVID: Mais de 10% dos vacinados com a 1ª dose não tomaram a 2ª em MG

Minas tem 2 milhões de faltosos da segunda dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Aproximadamente 2 milhões de pessoas ainda seguem com a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em atraso em Minas Gerais. No Estado, mais de 16 milhões de mineiros completaram o esquema vacinal até esta quinta-feira (14/07).

Há, no entanto, essa parte considerável do público-alvo que ainda precisa retornar aos postos de imunização, já que quase 18 milhões de mineiros receberam a primeira aplicação. Os quase 2 milhões que não retornaram representam 11,1% do total vacinado com a dose inicial.

Os dados constam em um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde nesta manhã. A pasta orienta, ainda, que após a conclusão do ciclo é preciso buscar a primeira dose de reforço, autorizada após quatro meses da segunda aplicação para pessoas acima de 12 anos.

Em Minas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), 10,3 milhões receberam as três doses até o momento, consistindo em 62% dos adultos acima de 18 anos.

Quarta dose

Já a quarta dose está disponível para a população com 40 anos ou mais. Diante disso, apenas 1,9 milhão de mineiros estão completamente imunizados com todas as aplicações, somando 21,9% do público-alvo.