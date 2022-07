Motel em Montes Claros é levado a leilão

Motel Pousada dos Montes Claros fica na BR-251, saída de Montes Claros para Francisco Sá (foto: Luiz Ribeiro/DA Press) O motel Pousada dos Montes, em Montes Claros, no Norte de Minas, está sendo levado a leilão, após decretar falência, devido a dívidas no valor inicial de R$ 20,7 milhões, a maioria de débitos trabalhistas. O estabelecimento fica localizado na BR-251, na saída para Francisco Sá.





Como não apareceu interessado, um novo leilão foi confirmado para esta sexta-feira (22/7), às 14h, pelo site www.marcoantonioleiloeiro.com.br.





Caso novamente não haja interessado, será realizado um terceiro leilão, no dia 29 de julho.





Situação





O Pousada dos Montes está fechado há sete meses. De acordo com o leiloeiro oficial Marco Antonio Barbosa de Oliveira Junior, o valor mínimo do imóvel foi fixado inicialmente em R$ 20 milhões.





Como não houve interessado na primeira hasta pública, no segundo leilão o lance mínimo cai para 50% do valor de avaliação. Se não existir oferta na segunda tentativa de venda, no terceiro leilão o empreendimento poderá ser vendido pelo preço da melhor oferta.





O Pousada dos Montes Claros foi inaugurado em 1990 e logo se tornou conhecido por causa da sua estrutura e das “inovações”, como a “suíte miragem”, com piscina e capacidade para receber várias pessoas ao mesmo tempo.





O motel também chamou atenção pela sua dimensão – 40.702 m2, com duas entradas, pela BR-251 e pelo Anel Rodoviário Norte.





Falência





Segundo o leiloeiro, foram os próprios sócios do motel que requereram autofalência, decretada pela juíza da Primeira Vara Empresarial da Fazenda, Rozana Silqueira Paixão, em 15 de dezembro de 2021.





Oliveira Junior destaca que quem arrematar o empreendimento no leilão determinado pela Justiça poderá destiná-lo para outras finalidades, devido às suas condições de logística e sua localização.





Outro motel fechado





Em 2018, outro antigo motel de Montes Claros, o Sonotur, foi fechado e abandonado, devido a uma disputa de herança pelo imóvel. Após o abandono, o prédio foi depredado por pessoas da baixa renda, que arrancaram pias, portas, madeiras, janelas e outros materiais, vendidos para empresas do ramo de produtos recicláveis.





Além de saqueado, o antigo motel, localizado no Bairro Santo Antônio (saída de Montes Claros para Juramento), acabou se transformando em ponto de consumo de drogas e de prostituição.





O Sonotur foi um dos primeiros motéis do Norte de Minas, construído na década de 1970. O estabelecimento contava com várias suítes de luxo.