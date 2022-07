Motel Forest Hills encerra atividades após 35 anos de funcionamento em BH

A informação foi confirmada pelas redes sociais do motel.Na publicação, a administração do estabelecimento agradeceu clientes, funcionários e fornecedores. “Todos que contribuíram para a construção desta história deliciosa. Que venham muitos déjà-vus e até, claro, um ‘oi sumido!’.” motel ainda relembrou alguns momentos vivenciados durante as três décadas de funcionamento. “Teve primeira vez, vez inesquecível, gente inesquecível. Teve aquela que não rolou, aquela que rolou de tudo e a que deu um rolo danado.”No terreno onde funcionava o motel, localizado no Anel Rodoviário, Região Noroeste da capital, será instalado outro empreendimento, ainda não divulgado.