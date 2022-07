Hospital São Lucas, em BH, encerrará atendimento pediátrico

Hospital São Lucas vai encerrar unidade pediátrica em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google StreetView)

O Hospital São Lucas encerrará o atendimento pediátrico em Belo Horizonte em até 90 dias. Localizado no bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul, a unidade recebe crianças em tratamento oncológico e com casos graves nas áreas de cardiologia e neurocirurgia.O fechamento da unidade coincide com um momento de crise na pediatria belo-horizontina, que vem passando por dificuldade para contratar profissionais.Mesmo com os aumentos salariais, vários pediatras pediram demissão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos Centros de Saúde por motivos diversos.O fim da cobertura pediátrica no Hospital São Lucas deverá aumentar ainda mais a pressão em outros locais onde os pequenos realizam as consultas.