Operação Narco Brasil: em Minas, foram 4,2t apreendidas só de maconha

Minas lidera apreensão de drogas, entorpecentes e armas. (foto: MJSP/Reprodução)

A Operação Narco Brasil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, apreendeu 50,2 toneladas de drogas. A Região Sudeste foi responsável por 7,2 toneladas. Minas Gerais foi o estado com a maior apreensão: somente de maconha, foram 4,2 toneladas.

As ações ocorreram de 27 de junho a 6 de julho. Além do Ministério da Justiça, a operação contou com o apoio de secretarias de Segurança Pública, polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

Entre as dorgas sintéticas, um destaque para o ecstasy. Das 2.981 mil unidades apreendidas, 2.701 eram apenas ecstasy.

Ranking entre os estados

Dos quatro estados do Sudeste, Minas teve grande destauqe na quantidade de drogas e entorpecentes apreendidos, e também no número de prisões por tráfico de drogas:

Drogas

1° - Minas Gerais: 4,2 toneladas de maconha; 654,3kg de crack; 458,6kg de cocaína e 2.667 mil unidades de ecstasy;

2° - Rio de Janeiro: 1 tonelada de maconha; 671 unidades de anfetaminas; 34 unidades de ecstasy; 29,32 de cocaína e 2,74 de crack

3° - São Paulo: 550kg de maconha; 121kg de cocaína e 47kg de crack

4° Espírito Santo: 8,11kg de cocaína, 4,7kg de crack e 4kg de maconha

Prisões

1° - Minas Gerais : 2.974

2° - São Paulo : 1.267

3° - Rio de Janeiro : 189

4° - Espírito Santo : 186



De todas as 4.616 prisões, 421 eram menores de idade sendo 328 em Minas Gerais, 65 em São Paulo e 28 no Rio de Janeiro. Houve aprrensão de armamentos além das drogas, e Minas mais uma vez liderou o ranking de apreensões.

Em Minas foram encontrados pelas autoridades 129 revólveres, 73 pistolas, 68 espingardas, 18 carabinas, 16 metralhadoras, dois fuzis e 2.053 munições. No Espírito Santo, foram, 19 revólveres, 17 pistolas, nove espingardas, três metralhadoras, duas carabinas e 231 munições. No Rio de Janeiro, 29 pistolas, 10 revólveres, uma espingarda e 937 munições. Em São Paulo não houve apreensão de armas.

*Estagiária sob supervisão