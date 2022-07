BR-262 tem nova interdição e congestionamento em Betim por causa de obras

Trecho é o mesmo de acidente registrado nessa sexta-feira (15/07) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Depois de ficar quase 17 horas totalmente interditada por causa de um acidente, a BR-262 segue com congestionamento e trânsito intenso na manhã deste sábado (16/07). Desta vez, o engarrafamento, que já passa dos 3 km, ocorre em função de obras que são realizadas no local desde o último dia 7.

Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho, a pista da via no sentido Triângulo Mineiro está fechada nesta manhã para realização dos trabalhos. O tráfego por lá flui lentamente.

No início do mês, a empresa informou, por meio de nota, que as obras visam a recuperação em talude de aterro, além da recomposição da via, afetada pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais no primeiro semestre deste ano.





Dessa forma, o trecho opera em pista simples, com mão dupla. O desvio deve ser mantido por 150 dias ou enquanto houver trabalhos no local.

“O motorista, em ambos os sentidos, deve respeitar a sinalização com a divisão de pista, com a sinalização horizontal e vertical implantada, além de seguir os limites de velocidade permitidos na via”, orienta a concessionária.