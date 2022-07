BR-262, em Betim, é totalmente liberada 17 horas após acidente

Trânsito na BR-262 foi liberado por volta das 5h deste sábado (16/07), aproximadamente 17 horas após o acidente (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O trânsito na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi liberado por volta das 5h deste sábado (16/07), aproximadamente 17 horas após o acidente entre uma carreta bitrem – carregada com álcool anidro – e um caminhão, que interditou a via por completo.

Apesar da liberação, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda há congestionamento residual no local.

A ocorrência foi registrada na altura do KM 355 da BR-262, próximo ao bairro Brasiléia, no sentido Triângulo Mineiro. Com a colisão frontal, os dois veículos pegaram fogo e duas pessoas morreram carbonizadas.





A perícia criminal da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para apurar as causas da batida e os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para serem identificados e submetidos aos exames cabíveis.