Atendimento pediátrico: PBH vai manter serviço até 19h de domingo

Prefeitura vai manter o atendimento pediátrico das 19h de sexta-feira até 19h de domingo (foto: Arquivo PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai manter o atendimento pediátrico realizado nos fins de semana. As consultas, que já atenderam 4,5 mil pacientes, segundo dados divulgados pelo próprio município, serão realizadas em três serviços de urgência, Pronto Atendimento do HOB e nas UPAs Oeste e Norte, além de seis Centros de Saúde.No Pronto Atendimento do HOB e nas UPAs citadas o atendimento para adultos e crianças será realizado das 19h desta sexta-feira (15/7) até 19h de domingo (17/7).

Já os Centros de Saúde que serão exclusivamente da pediatria vão funcionar das 7h às 19, inclusive no sábado e domingo.





Nas UPAs Centro-Sul, Leste, Nordeste, Venda Nova, Pampulha e Barreiro o atendimento será exclusivo para adultos e também será feito das 19h de sexta até às 19h de domingo.Veja onde haverá atendimento pediátrico de urgência neste final de semana (a partir das 19h desta sexta-feira até as 19h de domingo):UPA Norte – Avenida Risoleta Neves, 307, bairro Novo Aarão ReisUPA Oeste – Avenida Barão Homem de Melo, 1.710, bairro Jardim AméricaPronto Atendimento do HOB – Rua Formiga, 50, bairro São CristóvãoVeja quais serão os centros de saúde com atendimento de casos leves de pediatria no sábado (de 7h às 19h):Centro de Saúde São Geraldo – Avenida Itaituba, 318, bairro São GeraldoCentro de Saúde São Paulo – Rua Airuoca, 455, bairro São PauloCentro de Saúde Carlos Renato Dias – Rua José Gonçalves, 375, bairro BarreiroCentro de Saúde Aarão Reis – Avenida Waldomiro Lobo, 177, bairro GuaraniCentro de Saúde Rio Branco – Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio BrancoCentro de Saúde Vila Imperial – Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, bairro Madre GertrudesVeja quais serão os centros de saúde com atendimento de casos leves de pediatria no domingo (de 7h às 19h):Centro de Saúde São Geraldo – Avenida Itaituba, 318, bairro São GeraldoCentro de Saúde São Paulo – Rua Airuoca, 455, bairro São PauloCentro de Saúde Carlos Renato Dias – Rua José Gonçalves, 375, bairro BarreiroCentro de Saúde Aarão Reis – Avenida Waldomiro Lobo, 177, bairro GuaraniCentro de Saúde Rio Branco – Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco