Varíola dos macacos: com mais um caso em BH, Minas chega a 24 contaminados

Minas Gerais confirmou, nesta sexta-feira, mais um contaminado com a varíola dos macacos (foto: Reprodução)

Prevenção



Minas Gerais registrou, nesta sexta-feira (15/7), o 24º caso de varíola dos macacos, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Os testes positivos foram confirmados por exames laboratoriais realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Outras 24 pessoas estão sendo monitoradas pela Secretaria.A maioria dos pacientes contraiu a doença em viagens ao exterior ou a estados com uma grande quantidade de infectados.Em Minas, apenas BH apresentava contaminação comunitária . Três indivíduos que não saíram da região nos últimos dias foram diagnosticados com o vírus Dos 24 casos, 20 são em Belo Horizonte . No interior, Sete Lagoas registrou dois, enquanto Mariana e Governador Valadares notificaram um cada.Todos os pacientes estão em boas condições clinícas, isolados e seguem sendo monitorados pela Secretaria de Saúde.



Especialista em pox vírus e integrante da Câmara POX-MCTI, a professora Giliane Trindade afirma que a cadeia de transmissão deve ser interrompida para evitar a propagação.

Entre as medidas que devem ser adotadas estão o isolamento domiciliar, para quem já está contaminado ou teve contato com alguém que contraiu o vírus, e as medidas da COVID-19, "como uso de máscara, higienização das mãos e o distanciamento".

Segundo Giliane, não deve haver contato íntimo com indíviduos que estejam apresentando lesões na pele.



Transmissão



O Instituto Butantan informou que, analisando os casos confirmados, a transmissão da varíola dos macacos ocorre com:





Contato com com gotículas expelidas por alguém infectado (humano ou animal);





Contato com as lesões na pele causadas pela doença ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis;

Doença



O período de incubação geralmente é de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias.



Similar à varíola humana, a enfermidade causa sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, lesões na pele e inflamação de linfonodos.

Além do isolamento da pessoa contaminada, aconselha-se evitar contato com animais e fazer a higiene frequente das mãos.



A varíola dos macacos não oferece graves riscos para as pessoas, sendo que a letalidade varia de 1% a 10% dependendo do paciente e do vírus.



Todavia, conforme Giliane Trindade, deve-se ficar atento para que a doença não se torne mais virulenta.