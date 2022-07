Paciente de hospital é encontrado morto, com cabeça presa na grade de cama

Polícia Militar de Conceição de Alagoas foi avisada do suposto crime por meio de denúncia (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a morte de um homem de 51 anos, encontrado com a cabeça presa em grade de proteção de uma cama de hospital de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, a cerca de 60 km de Uberaba. O suposto crime ocorreu na madrugada da última terça-feira (12/7).

Uma equipe de funcionários do hospital relatou que alterou a cena onde ocorreu a morte do paciente para que "os médicos pudessem tentar ressuscitar o mesmo", declarou publicação do Blog do policial.

Ainda conforme o Sargento Hamilton, várias tentativas foram realizadas para ressuscitar o homem, mas os médicos não conseguiram nenhum êxito.

"Diante do fato, o corpo do paciente foi removido do local pelo rabecão e levado para o IML da cidade para providencias cabíveis", finalizou.

Investigação

Um perito criminal da Polícia Civil (PC) de Uberaba compareceu no hospital e colheu informações para laudo pericial.

Por meio de nota, a PCMG declarou que as causas e circunstâncias da morte estão sendo investigadas e serão determinadas por meio dos laudos periciais e de necropsia, cujo prazo de conclusão é de até 30 dias.