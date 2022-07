Jovem morto em acidente tem celular furtado e tentativa de acesso a contas

A família de Carlos Alberto Marques Monteiro, de 22 anos, que morreu num trágico acidente de moto na última sexta-feira (8/7), foi até a polícia para denunciar o furto dos pertences do rapaz, levados logo após o acidente, antes mesmo da chegada da polícia ao local. Segundo o Boletim de Ocorrência, o telefone celular e uma carteira com cartões bancários pertencentes à vítima desapareceram da cena da colisão.

Incêndio na cabine do caminhão provocou labaredas altas (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Tentativa de invasão de contas bancárias

De acordo com a denúncia dos familiares de Carlos, houve tentativas de troca das senhas de duas contas bancárias do rapaz, pois chegaram mensagens de e-mail para endereço eletrônico da vítima pedindo autorização para as mudanças.

Na quarta-feira (13/7), uma tia de Carlos postou um texto no Instagram do jovem pedindo a devolução dos bens, já que estes seriam uma forma de lembrar do rapaz, pois no aparelho celular havia, segundo a publicação, "a vida inteira do rapaz". O post gerou bastante comoção e revolta nas redes sociais. Leia na íntegra

“Venho fazer esse post aqui, pra expressar minha imensa indignação...

Como todos sabem, no último dia 08/07, meu sobrinho Carlinhos, sofreu um trágico acidente de moto,no qual resultou em sua morte...

Tudo aconteceu na BR 381, próximo à cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, meu sobrinho faleceu naquele momento, a população que passou por ali naquela hora vendo toda situação não se preocupou em momento algum com aquele rapaz que estava caído no chão, se preocuparam em roubar cada centavo dele que se espalhou na hora da batida e isso ainda não bastou,um ser sem qualquer empatia pelo próximo passou por ali levando sua carteira com todos os seus documentos e seu celular, sem nem pensar que aquele rapaz teria um pai, uma mãe, um irmão enfim... uma família inteira que estaria esperando por ele naquele dia...

Essa pessoa tentou acessar as contas bancárias do Carlinhos e fazer alteração das senhas dos cartões, no mesmo dia ou melhor 1 hora depois do ocorrido, eu não consigo entender o que se passa na mente de alguém pra ter uma atitude tão deplorável assim, mas felizmente tivemos acesso às contas e conseguimos fazer o bloqueio imediato.

Venho pedir para cada um que ver ou ler esse texto que compartilhe, para que nos ajude a encontrar qualquer vestígio que seja pra recuperar esse celular pois a vida inteira de Carlinhos estava nele, todos os projetos de estudos e trabalhos, sem contar que seria uma memória dele aqui com a gente, uma forma de nos consolar e matar a saudade quando ela apertar...

Só sabemos que a pessoa estava em um carro prata e que seguiu em sentido a São Gonçalo, nada mais...

Quem tiver qualquer dica de rastreamento por favor entre em contato, não que já não estamos tentando encontrar, mas toda ajuda é bem vinda.

Desde já obrigada.”

Nota de pesar

Carlos Monteiro era estudante de engenharia civil na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). A instituição publicou nota de pesar lamentando a morte do garoto.

“Nota de pesar

A Equipe Gestora, professores e demais servidores da Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade de João Monlevade manifestam seu mais profundo pesar pelo falecimento do aluno Carlos Alberto Marque Monteiro. Na oportunidade prestam suas sinceras condolências aos familiares e amigos.”