Fim de semana promete frio e baixa umidade relativa do ar em BH

Não há previsão de chuva na capital para o fim de semana (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá um fim de semana com temperaturas baixas e umidade relativa do ar em torno de 35%. A máxima não deve passar de 24°C neste sábado (9/7) e a temperatura mínima registrada na madrugada foi de de 12°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje ainda promete céu claro, com poucas nuvens no céu durante o dia, e sem previsão de chuva na capital.

No Vale do Jequitinhonha, o céu ficará parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca. No Vale do Mucuri e Rio Doce, céu parcialmente nublado com névoa úmida.

Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Noroeste, Norte, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

No domingo (10/07), a temperatura na capital deve variar entre 11°C e 23°C, com umidade relativa do ar em torno de 40%. O céu ficará claro, com poucas nuvens e sem a possibilidade de chuva.

ALERTA DE BAIXA UMIDADE

Em caso de baixa umidade do ar, a Defesa Civil recomenda:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).