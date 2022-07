Homem que executou sogro e tentou matar ex-mulher é condenado a 31 anos

Julgamento aconteceu no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte (foto: TJMG/Divulgação)

A Justiça condenou José Amilton Dias Mendes a 31 anos e 4 meses de prisão por assassinar o sogro e tentar matar a ex-mulher, o filho e a sogra. O crime ocorreu em Jeceaba, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, em setembro de 2019. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (8/7) pelo Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette, na capital mineira. O autor não terá o direito de recorrer da decisão em liberdade.





A ex-mulher do réu, Sabrina da Silva Cerqueira, primeira a ser ouvida, disse que foi esfaqueada na perna ao tentar impedir que ele entrasse no imóvel. No entanto, conforme o relato, José Amilton conseguiu ter acesso à residência e atirou no peito dela. Outro disparo atingiu o sogro na cabeça. A sogra também foi alvejada e esfaqueada.









De acordo com a sogra, o marido tentou segurar a porta, mas estava de muletas e recém-operado no fêmur. José Amilton, após atingir o homem na cabeça, foi em direção ao quarto para matar o filho. A sogra, porém, pegou o neto do casal no colo para protegê-lo, momento em que recebeu sete facadas, além de tiros.





Denúncia





Inconformado com o término do relacionamento com Sabrina, José Amilton chegou ao endereço dela por volta das 4h e, utilizando-se de uma alavanca, danificou o portão da garagem. Na sequência, portando uma faca e um revólver, arrombou a porta.





Conforme a denúncia, José Amilton fugiu após acabar com as balas no revólver, mas ameaçou voltar para "terminar o serviço". O homem foi preso quase um ano após o ocorrido, em 28 de agosto de 2020.