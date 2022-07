Grave acidente deixa um morto e uma criança ferida na BR-040 em Ouro Preto

A Via 040 não deu detalhes sobre a dinâmica do acidente e nem sobre quais foram os veículos pesados envolvidos, mas por imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que a caminhonete ficou totalmente destruída com o impacto. Também não há detalhes sobre o estado de saúde das outras vítimas do acidente, tampouco a identificação da que veio a óbito e da criança.

O acidente fez com que a pista fosse interditada totalmente no sentido Distrito Federal. De acordo com a última atualização publicada pela Via 040, às 20h44 , a pista apresenta lentidão de cerca de 3km entre o acesso ao município de Belo Vale e o viaduto Márcio Martins, no Novo Villa Rica. No trecho do acidente, a pista no sentido Rio de Janeiro está funcionando momentaneamente em mão dupla.