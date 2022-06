Pedágio na Fernão Dias vai ficar 40 centavos mais caro

Aumento na tarifa foi aprovado Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio (foto: Arteris/Divulgação)

Os pedágios da Rodovia Fernão Dias ficarão mais caros nos próximos dias. A tarifa básica para veículos de passeio passará a ser de R$ 2,70 e, para motociclistas, o valor será de R$ 1,35.

O reajuste foi aprovado pela 14ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio da BR-381/MG/SP, sob concessão da Autopista Fernão Dias. A mudança ainda indicou o percentual positivo de 10,74%, correspondente à variação do Índice de preços no consumidor (IPCA) no período, com vista à recomposição tarifária.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, a mudança na tarifa foi aprovada mas ainda não há previsão para que o aumento comece a ser cobrado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve definir a data de início do novo valor.

(foto: ANTT/Reprodução)

A ANTT ainda aprovou a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, que tem como objetivo incluir novos investimentos relativos às obras de faixas adicionais na rodovia.

Principal ligação entre as cidades de São Paulo e Belo Horizonte, a rodovia Fernão Dias possui mais de 560 quilômetros, recebe cerca de 250 mil veículos por dia e atende aproximadamente 16,6 milhões de habitantes.

Em Minas, a rodovia possui seis praças de pedágios. Quatro delas ficam no Sul de Minas, no Km 658,3, em Santo Antônio do Amparo; no Km 735,5, em Carmo da Cachoeira; no Km 805,2, em São Gonçalo do Sapucaí e no Km 900,9, em Cambuí.

As outras duas estão localizadas no km 545,9, em Itatiaiuçu, na Grande BH, e no km 597,7, em Carmópolis de Minas, ao sul da capital mineira.