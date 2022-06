Zema: entrega de sede da PM e promessa de fim de obras de Anel Viário

Anel Viário Sul terá obras finalizadas em até 75 dias, diz governador Romeu Zema (foto: Vinícius Lemos/Especial para o EM)

A agenda do governador na cidade do Triângulo começou com visita às obras na via, interditada desde o fim de 2021.



“A obra está em processo adiantado de execução e, segundo pessoal da construtora, entre 60 e 75 dias será entregue”, disse o governador.



No fim de dezembro de 2021, devido a uma forte chuva, um trecho do Anel Viário cedeu, formando uma cratera que impede o tráfego em Uberlândia. Embaixo do ponto em que a pista cedeu, passa um córrego. O volume da chuva no dia 29 daquele mês pode ter feito com que o curso d'água ficasse maior, a ponto de criar uma erosão, que destruiu a pista.

A nova sede do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM) foi entregue nesta segunda-feira (20/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O evento de inauguração contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo).Zema aproveitou a solenidade para prometer a finalização das obras de recuperação de trecho do Anel Viário Sul em até 75 dias. O local está interditado desde dezembro por estragos das chuvas.