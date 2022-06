Parcela do Auxílio BH de junho é liberada nesta segunda-feira (20)

Aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro receberam o pagamento da parcela na última sexta-feira (17/6) (foto: PBH/Divulgação) O pagamento do mês de junho do Programa Auxílio Belo Horizonte está disponível nesta segunda-feira (20/6), para os representantes familiares que fazem aniversário nos meses de março e abril. O auxílio é liberado no aplicativo Caixa Tem, e começou na última sexta-feira (17/6), para os aniversariantes de janeiro e fevereiro.





Valores variam de acordo com a condição familiar

No primeiro auxílio, o valor é de R$ 600, em seis parcelas consecutivas de R$ 100, destinados às famílias inscritas no cadastro único até 30 de junho de 2021 e que tenham renda per capta familiar até meio salário mínimo. Além disso, famílias de outros 19 grupos, referentes a pergunta três no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) , independente da inscrição no cadastro único.





O segundo subsídio financeiro também é no valor de R$ 600, em seis parcelas consecutivas de R$ 100, para as famílias inscritas no cadastro único até 30 de junho de 2021 em situação de pobreza — renda per capita familiar de até R$ 178. Neste caso, a família receberá dois auxílios, ou seja, um total de R$ 1200. Sendo assim, a parcela mensal será de R$ 200.





Já o terceiro é voltado para as famílias matriculadas no cadastro único até o dia 30 de junho de 2021 em situação de extrema pobreza (renda per capta familiar de até R$ 89). Se atender esse critério, a família receberá dois subsídios, de R$ 600 e R$ 1200, ou seja, um total de R$ 1.800. Por isso, a parcela mensal será de R$ 300.





Além disso, foi liberado o valor de R$ 100 mensais para famílias com estudante matriculado na Rede Municipal de Educação , disponibilizado até a regularização da oferta de alimentação escolar.

Confira o calendário do mês de junho