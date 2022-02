PBH amplia prazo para solicitar o 'Auxílio Belo Horizonte'; confira

Auxílio tem o objetivo de apoiar financeiramente as famílias em situação de pobreza (foto: PBH/ Divulgação ) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ampliou para até 31 de março, o prazo para que as famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e insegurança social que ainda não realizaram a consulta e solicitação ao Auxílio Belo Horizonte realizem os procedimentos e recebam o benefício.





A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (15/2), dia previsto inicialmente para a finalização da solicitação.





A Lei 11.314/21, que institui o Auxílio, é fruto de um projeto enviado ao Legislativo em julho do ano passado e que vai apoiar financeiramente as famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, insegurança social e matriculadas na rede de ensino no município.

O projeto foi debatido pelos vereadores na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e, além da ampliação dos públicos, os valores do Auxílio foram expandidos com recursos do Legislativo, passando de R$160 milhões para R$239,5 milhões.





Como fazer o cadastro





As famílias que fazem parte dos grupos definidos pela Lei 11.314/2021 devem acessar o sistema on-line do Programa Auxílio Belo Horizonte e informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pelo cadastro.





Na sequência, deve conferir e confirmar os dados pessoais; ler e aceitar o termo de adesão do benefício e, por fim, solicitar o pagamento. Caso exista alguma inconsistência ou erro nos dados, o responsável familiar poderá corrigir a informação.





Independentemente do momento da solicitação, as famílias receberão as seis parcelas do benefício, conforme indicado na lei.





Até o momento, das 275.620 famílias aptas a receber o Auxílio Belo Horizonte, 196.131, ou seja, 71%, já realizaram a solicitação e já estão recebendo o benefício.