São esperados dias mais secos ao longo da semana em Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (28/6), a madrugada foi fria em Belo Horizonte, com sensação térmica de -5,1°C registrada na estação Cercadinho, na região oeste de BH, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





As temperaturas na capital ficam entre a mínima de 9,8°C, também registrada na estação Cercadinho, e a máxima prevista é de 24°C.









No estado, a menor temperatura registrada foi de 4,1°C em Caldas, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 31°C, em Montalvânia, no Norte. O céu é claro a parcialmente nublado em demais regiões do estado, exceto no Vale do Rio Doce, em que há mais nebulosidade.





Não há previsão de chuva para o dia, e no decorrer da semana a temperatura em Belo Horizonte fica entre 12°C a 27°C. O tempo fica mais seco nas regiões do Triângulo Mineiro e no Noroeste a partir de quarta-feira (29/6), e a partir de quinta (30/6) em Belo Horizonte. São esperadas taxas de umidade relativa do ar abaixo de 30%.