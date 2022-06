Aluno da Ufop morre em acidente de moto com carreta; moradores protestam

Um estudante da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) morreu após um acidente de moto, na noite dessa quarta-feira (23), no km 99 da BR-356, que liga Ouro Preto e Mariana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava lado a lado com outra motocicleta, quando um deles se desequilibrou e acabaram se chocando. Istarley Gabriel Felipe dos Santos caiu e foi parar na pista contrária, sendo atropelado por uma carreta que vinha em sentido oposto.

Corpo do motociclista foi parar debaixo do eixo da carreta

A Polícia Militar esteve no local para dar apoio e controlar o tráfego de veículos. A Polícia Civil também esteve presente, realizando a perícia do corpo. As pistas foram totalmente liberadas por volta de 22h25, três horas após o acidente.

O outro motociclista envolvido deixou o local antes da chegada das equipes de resgate e policiais, mas teria acionado a Polícia Militar por volta das 22h15 para relatar a situação. Não foi informado se havia vínculo entre os dois pilotos.

Ufop emite nota de pesar

Vítima do acidente, Istarley era aluno Ufop, que divulgou nota de pesar. Confira trecho do comunicado:

“É com profundo pesar que a Universidade Federal de Ouro Preto comunica o falecimento do estudante Istarley Gabriel Felipe dos Santos. Natural de Ouro Preto, ele cursava Matemática na modalidade licenciatura na Ufop”.

Para ler a nota na íntegra, clique aqui

Moradores fazem protesto

Na manhã de hoje (23/6), um protesto feito pelos moradores dos arredores de onde aconteceu o acidente, na localidade conhecida como Pocinho, fechou as pistas da BR-356, exigindo maior segurança, visto que acidentes automobilísticos são comuns no local.

As pistas ficaram interditadas pelos manifestantes das 5h às 7h, sendo liberadas logo em seguida. Não é o primeiro protesto pedindo melhorias das condições da pista no local.

Um dos manifestantes, conhecido como Fábio Barbeiro, em tom de desabafo, falou sobre as reivindicações da população para o trecho onde ocorreu o acidente

“Vim aqui comunicar a vocês que ontem teve mais um acidente com uma vítima, um ‘adolescente’, que perdeu sua vida precocemente por consequência de falta de sinalização nesse trecho da BR-356 no bairro Pocinho. Os pedidos foram feitos desde 2017 e nada foi realizado. É com urgência que tem que ter esses quebra-molas e redutores de velocidade. Essas autoridades vão esperar mais uma vítima perder sua vida? Acabar com seus sonhos? Até quando? Estiveram aqui, pouco tempo atrás, representante DER, com o prefeito e com o vice-prefeito e alguns vereadores e até o momento não foi solucionado nada, até chegar ao acidente de ontem, mais uma vítima", afirmou o morador.

"Será que vou esperar quantas vítimas perderem as vidas para resolver o problema dessa BR? E hoje teve outra manifestação, bloqueio da BR, de 5h da manhã até 7h da manhã. Bloqueou a BR totalmente. Então, estamos aqui aguardando algum responsável para vir procurar a população e para mostrar solução e resolver com urgência a sinalização desse trecho. Fica aqui meu comunicado, meu apelo, e peço que as autoridades tomem mais providências, e com urgência. Porque já se perdeu uma vida ontem. Será que vai esperar perder outra hoje?”, lamentou Barbeiro.