Montes Claros amplia vacinação contra a COVID-19 após explosão de casos

Montes Claros tem explosão de novos casos de COVID-19 (foto: Mauro Miranda/divulgação)

A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, iniciou uma campanha para intensificar a imunização dos moradores com as doses de reforço contra a COVID-19 após uma explosão de casos da doença na cidade neste mês.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados no município 5.622 novos casos de coronavírus até quarta-feira (22/6) - um aumento de mais de 1900% em comparação aos 276 de maio. Em abril houve 54 contaminações pelo vírus no município.

Também como estratégia para frear a COVID, a prefeitura de Montes Claros, por meio de decreto assinado pelo prefeito Humberto Souto, voltou a exigir o uso de máscaras em locais fechados desde sábado passado (18/6).





Segundo Dulce, o município está com taxas de vacinação das doses de reforço relativamente baixas - 45% a terceira dose, e 8% a quarta dose.

Mutirão de vacinação





Para ampliar a imunização e controlar o avanço do coronavírus, a prefeitura de Montes Claros realiza neste sábado (25/6) um mutirão de vacinação.





Conforme Dulce Pimenta, estarão abertas dez unidades de aplicação das doses e de testagem nos postos da atenção básica nos bairros, além de duas salas em dois shoppings centers do município.

Ela informa que a ação terá continuidade no domingo (26/6) em quatro postos de vacinação e testes para o coronavírus e as duas salas nos shoppings centers.





'Relaxamento'





Dulce atribui a explosão de novos casos de COVID-19 em Montes Claros a um “relaxamento” dos moradores em relação à vacinação. A secretária ressalta que estudos demonstram que a eficácia do imunizante contra o coronavírus diminui quatro ou cinco meses depois da aplicação. Por isso, a Prefeitura de Montes Claros realiza a mobilização para que maior parcela da população venha receber as doses de reforço.





A terceira dose da vacina contra o coronavírus está sendo disponibilizada pela prefeitura para os indivíduos acima de 12 anos. A quarta dose já pode ser aplicada nas pessoas acima de 30 anos na cidade.



Sorteio

Dulce Pimenta lembra que, além do “mutirão” com a montagem das salas de vacinação em diferentes regiões, Montes Claros intensifica uma campanha de sensibilização dos moradores sobre a importância das doses de reforço.





Em parceria com a Sociedade Rural de Montes Claros, a prefeitura sorteará entre os vacinados com a dose de reforço ingressos para a Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), de 1º a 10 de julho.