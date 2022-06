Homem põe fogo no apartamento da companheira e é preso, em Itabira

Um homem de 24 anos foi preso nessa segunda-feira (20/6), em Itabira, Região Central de Minas Gerais, após atear fogo no apartamento da companheira, localizado na rua São Francisco, no bairro Santa Marta.

De acordo com a PM, o homem teria chegado no apartamento por volta das 4h30 da manhã da segunda-feira, arrombado a porta e começado a destruir objetos, antes de começar a atear fogo no apartamento.

Após o ato, o homem fugiu, mas foi encontrado pela polícia, na casa da mãe, no bairro Fênix, onde foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.